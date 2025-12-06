Haberler

Bakan Bak: Türkiye Son Yıllarda Spor Alanında Büyük Bir Atılım Gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor alanında önemli yatırımlar yaptığını ve Soma'da 6 bin kişilik modern stadyumun açılışını gerçekleştirdiğini belirtti. Bakan, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası hedefini de vurguladı.

1) BAKAN BAK: TÜRKİYE SON YILLARDA SPOR ALANINDA BÜYÜK BİR ATILIM GERÇEKLEŞTİRDİ

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin son yıllarda spor alanında büyük bir atılım gerçekleştirdiğini belirtip, "Yatırımları hızlıca tamamlayarak milletimizin hizmetine sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın spora verdiği önem ve talimatları doğrultusunda Türkiye'nin dört bir yanında modern stadyumlar, spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri, gençlik kampları ve yurtlar inşa ediyoruz. Soma'da bu yatırımlardan önemli pay alan ilçelerimizden biri" dedi.

Soma'da yapımı tamamlanan 6 bin kişilik Nazım Yavuz Stadı'nın açılışı yapıldı. Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, protokol üyeleri ve sporcular katıldı. Kurdele kesimi öncesinde statta incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, önce top sektirdi, daha sonra ise beraberindeki protokol üyeleri ile paslaştı. Edilen duanın ardından Bakan Bak ve beraberindeki protokol üyeleri kurdeleyi keserek stadı hizmete açtı. Bak, açılış sonrası stattaki ilk maç olan Somaspor-Menemen Belediyespor müsabakasını tribünden izledi. Günün anısına Bakan Bak ve protokol üyelerine isimleri yazılı Somaspor forması hediye edildi.

'YATIRIMLARI HIZLICA TAMAMLAYARAK MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNUYORUZ'

Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin son yıllarda spor alanında büyük bir atılım gerçekleştirdiğini söyledi. Devlette devamlılığın esas olduğuna dikkati çeken Bakan Bak, "Yatırımları hızlıca tamamlayarak milletimizin hizmetine sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın spora verdiği önem ve talimatları doğrultusunda Türkiye'nin dört bir yanında modern stadyumlar, spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri, gençlik kampları ve yurtlar inşa ediyoruz. Soma'da bu yatırımlardan önemli pay alan ilçelerimizden biri" dedi.

Türkiye'de lisanslı sporcu sayısının hızla arttığını vurgulayan Bakan Bak, "Tekvando, karate, halter gibi branşlarda alınan dünya dereceleri hepimizin gururu. İslami Dayanışma Oyunları'nda 72 altın, 44 gümüş ve 39 bronz madalya kazandık. Bu başarıların temelinde doğru altyapı yatırımları var" diye konuştu.

'DÜNYA KUPASI'NA GİTMEYİ HEDEFLİYORUZ'

2026 Dünya Kupası yolunda A Milli Futbol Takımı'nın önemli bir süreçten geçtiğini belirten Bakan Bak, "Romanya maçını geçip ardından Slovakya-Kosova galibiyle oynayarak Dünya Kupası'na gitmeyi hedefliyoruz. Genç ve dinamik bir takımımız var. Hem futbol hem basketbol hem de voleybolda önemli başarılar geliyor" dedi.

Türkiye'nin İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın büyük kısmının Türkiye'de yapılmasının beklendiğini ifade eden Bakan Bak, "Modern tesisler sayesinde büyük organizasyonları üstleniyoruz. Soma'daki 6 bin kişilik Nazım Yavuz Stadı da bu yatırım vizyonunun bir parçası. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

'SOMA'YA BİRÇOK ESER KAZANDIRDIK'

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Soma'da yürütülen yatırımların önemine dikkat çekip, "Soma'ya özellikle stat yatırımı başta olmak üzere çok özel bir gençlik merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu, 12-13 mahalleye yapılan halı sahalar ve yenilenen Vali Muzaffer Ecemiş Salonu gibi birçok eseri kazandırdık. Bugün de 6 bin kişilik modern bir stadyumu Soma'nın gençleriyle buluşturduk. Bu süreçte değerli Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın güçlü desteği oldu. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
