Haberler

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 4. hafta 5 maçla başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftası, oynanan 5 maçla başladı. Günün sonuçları arasında TED Ankara Kolejliler-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 85-91, Fenerbahçe Gelişim-Cedi Osman Basketbol 68-81 ve MKE Ankaragücü-OGM Ormanspor 91-84 yer aldı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftası, oynanan 5 maçla başladı.

Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şu şekilde:

TED Ankara Kolejliler- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor : 85-91

Fenerbahçe Gelişim- Cedi Osman Basketbol: 68-81

MKE Ankaragücü-OGM Ormanspor: 91-84

Gaziantep Basketbol-Yalova Haremspor: 70-67

Kipaş K.B.B-Keçiören Belediyesi Bağlum: 85-72

Kaynak: AA
Bu haber 51 sitede yayınlandı.
Filmleri aratmayan soygun girişimi! Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar

Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de 6 kişiyi taşıyan özel jet kayboldu

Ülke şokta! Hava ambulansı kayboldu, haber alınamıyor
Montella'ya istifa tezahüratları yapılırken ekranlara gelen Eren Elmalı ağzını bozdu

Eren resmen delirdi! Yapılan tezahüratları duyunca ağzını bozdu
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış

Fon vurgunu yapanlardan biri de bu! Karı-koca beraber götürmüşler
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı

Arda Güler Milli Takım kampından ayrıldı

Mersin soruşturmasında yeni görüntüler! Evden servet çıktı, polis makine getirip saydı

Baskın yapılan evden servet çıktı! Polis makine getirip saydı
Kızılcık Şerbeti'ndeki öpüşme sahnesi olay oldu: Bu kadarı da pes

Fenomen dizideki öpüşme sahnesi olay oldu: Bu kadarı da pes
TFF'de düğüm çözüldü! İşte hakemleri atayacak isimler

TFF'de düğüm çözüldü! İşte hakemleri atayacak isimler