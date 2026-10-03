Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 4. hafta 5 maçla başladı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 4. hafta 5 maçla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftası, oynanan 5 maçla başladı. Günün sonuçları arasında TED Ankara Kolejliler-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 85-91, Fenerbahçe Gelişim-Cedi Osman Basketbol 68-81 ve MKE Ankaragücü-OGM Ormanspor 91-84 yer aldı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftası, oynanan 5 maçla başladı.
Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şu şekilde:
TED Ankara Kolejliler- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor : 85-91
Fenerbahçe Gelişim- Cedi Osman Basketbol: 68-81
MKE Ankaragücü-OGM Ormanspor: 91-84
Gaziantep Basketbol-Yalova Haremspor: 70-67
Kipaş K.B.B-Keçiören Belediyesi Bağlum: 85-72
Kaynak: AA
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor TED Ankara Kolejliler MKE Ankaragücü Cedi Osman Fenerbahçe Sigorta Türkiye Spor