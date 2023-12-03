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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 13. hafta maç sonuçları

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftasında oynanan 3 maçın sonuçları açıklandı. MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Sigortam Net maçı 71-80, Gaziantep Basketbol-Konyaspor maçı 92-76, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Alagöz Holding Iğdır Basketbol maçı ise 107-105 sonuçlandı. Ligdeki 13. hafta, yarın oynanacak Semt77 Yalovaspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftasına 3 maçla devam edildi.

Bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Sigortam Net: 71-80

Gaziantep Basketbol-Konyaspor: 92-76

Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Alagöz Holding Iğdır Basketbol: 107-105

Ligde 13. hafta, yarın oynanacak Semt77 Yalovaspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Spor

TED Ankara Kolejliler basketbol Sigorta Türkiye Basketbol Spor Güncel Haberler

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