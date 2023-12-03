Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 13. hafta maç sonuçları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftasında oynanan 3 maçın sonuçları açıklandı. MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Sigortam Net maçı 71-80, Gaziantep Basketbol-Konyaspor maçı 92-76, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Alagöz Holding Iğdır Basketbol maçı ise 107-105 sonuçlandı. Ligdeki 13. hafta, yarın oynanacak Semt77 Yalovaspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftasına 3 maçla devam edildi.
Bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Sigortam Net: 71-80
Gaziantep Basketbol-Konyaspor: 92-76
Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Alagöz Holding Iğdır Basketbol: 107-105
Ligde 13. hafta, yarın oynanacak Semt77 Yalovaspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.