Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Ligde normal sezon, 2 erteleme maçı dışında tamamlandı - Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Mersinspor, küme düştü
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 2 erteleme maçı dışında sona erdi.
Ligi ilk 8 sırada bitirmeyi garantileyen Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, Türk Telekom, Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor, play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.
Normal sezonu son 2 basamakta tamamlayan Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Mersinspor ise lige veda etti.
Ligde Fenerbahçe Beko'nun 2, Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji'nin ise birer maç eksiği bulunurken müsabakalardaki sonuçlara göre play-off eşleşmeleri belli olacak.
Kalan müsabakaların programı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçlarının programı şu şekilde:
13 Mayıs Çarşamba:
19.00 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)
16 Mayıs Cumartesi:
15.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
Sonuçlar
Ligde 30. ve son hafta mücadelelerinde alınan sonuçlar şöyle:
Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol: 113-79
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Safiport Erokspor: 69-70
Karşıyaka-Bursaspor Basketbol: 84-82
TOFAŞ-Aliağa Petkimspor: 73-71
Glint Manisa Basket-Türk Telekom: 83-75
Trabzonspor-Mersinspor: 90-80
Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic: 82-89
Puan durumu
Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve son haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:
|Sıra
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1
|BEŞİKTAŞ GAİN
|29
|24
|5
|2517
|2232
|53
|2
|FENERBAHÇE BEKO
|28
|24
|4
|2476
|2222
|52
|3
|BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
|29
|21
|8
|2409
|2253
|50
|4
|ANADOLU EFES
|30
|20
|10
|2650
|2446
|50
|5
|TÜRK TELEKOM
|30
|20
|10
|2609
|2436
|50
|6
|TRABZONSPOR
|30
|19
|11
|2585
|2459
|49
|7
|GALATASARAY MCT TECHNIC
|30
|17
|13
|2577
|2515
|47
|8
|SAFİPORT EROKSPOR
|30
|17
|13
|2439
|2348
|47
|9
|YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET
|30
|12
|18
|2449
|2593
|42
|10
|TOFAŞ
|30
|12
|18
|2518
|2559
|42
|11
|GLİNT MANİSA BASKET
|30
|11
|19
|2456
|2579
|41
|12
|BURSASPOR BASKETBOL
|30
|10
|20
|2441
|2651
|40
|13
|ALİAĞA PETKİM SPOR
|30
|9
|21
|2399
|2614
|39
|14
|KARŞIYAKA
|30
|9
|21
|2408
|2627
|39
|15
|MERSİN SPOR
|30
|9
|21
|2537
|2650
|39
|16
|ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL
|30
|4
|26
|2422
|2708
|34