Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
- Karşıyaka: 68 - Safiport Erokspor: 67
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin,
Karşıyaka : Sokolowski 9, Samet Geyik 7, Bishop 6, Manning 15, Moody 6, Young 17, Serkan Menteşe, Gordic, Alston 6, Mert Celep 2
Safiport Erokspor: Pangos 4, Simmons 9, Cornelie, Egehan Arna 5, Love 9, Crawford 21, Galloway 7, Thomas Akyazılı 2, Thurman 8, Ahmet Düverioğlu 2
1.? ?Periyot: 11-13
Devre: 31-31
3.? ?Periyot: 52-50
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Karşıyaka, konuk ettiği Safiport Erokspor'u 68-67 yendi.
Karşıyakalı taraftarlar, karşılaşma öncesinde yanlarında getirdikleri oyuncukları sahaya attı. Görevliler tarafından toplanan oyuncaklar, esirgeme kurumlarındaki çocuklara gönderilecek.