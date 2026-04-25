Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

- Bahçeşehir Koleji: 78 - TOFAŞ: 76

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Bahçeşehir Koleji: Flynn 7, Homesley 8, Mitchell 2, Cavanaugh 9, Furkan Haltalı 9, Koprivica 13, Ponitka 3, İsmet Akpınar 4, Göktuğ Baş 5, Hale 18

TOFAŞ: Perez 9, Besson 2, Tolga Geçim 9, Yiğitcan Saybir 12, Blazevic 30, Efe Evan Postel 2, Sadık Emir Kabaca, Emirhan Serbest, Furkan Korkmaz 12

1. Periyot: 19-14

Devre: 40-34

3. Periyot: 57-48

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında TOFAŞ'ı 78-76 mağlup etti.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligde 20. galibiyetini aldı. TOFAŞ ise 18. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim

Trump'tan müzakere masasına fren! Resmen ilan etti
Haberler.com
500

CHP'li isim yıllar sonra anlattı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan yorum: Erdoğan 40 yılda iyi bir iş yaptı
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Cihad Demirli kimdir?

Müfredatın "beyni" bakanlığın iki numarası oldu
Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız

Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız
90+5'teki golle şampiyonluk geldi sanıp sahaya indiler, 90+13'te yedikleri golle şampiyonluğu kaçırdılar

90+5'te şampiyonuz deyip sahaya indiler, 90+13'te kabusu yaşadılar
CHP'li isim yıllar sonra anlattı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan yorum: Erdoğan 40 yılda iyi bir iş yaptı
Victor Osimhen için 6 dev kulüp birden derbiye geliyor

Altısı birden Osimhen için geliyor!
Eski bakan Bekir Pakdemirli'nin yeni işi

Eski bakan Bekir Pakdemirli'nin yeni işi