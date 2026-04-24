Haberler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Glint Manisa Basket: 78 - Fenerbahçe Beko: 82

Salon: Muradiye

Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Halil Erkoç

Glint Manisa Basket: Smith 9, Mintz 6, Buğra Çal, Johnson 13, Pereira 12, Stevenson 15, Yiğit Onan 7, Starks 12, Martin 4

Fenerbahçe Beko: Melli 14, Melih Mahmutoğlu 3, Tarık Biberovic 13, Hall 18, Birch 11, Mert Emre Ekşioğlu, Horton-Tucker 10, de Colo 4, Onuralp Bitim, Jantunen 2, Colson II 7

1. Periyot: 21-26

Devre: 39-51

3. Periyot: 60-67

Beş faulle çıkan: Johnson 39.51 (Glint Manisa Basket)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Glint Manisa Basket'i 82-78 yendi.

Kaynak: AA / Yusuf Böyük
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

