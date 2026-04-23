Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 80 - Galatasaray MCT Technic: 90

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Alper Özgök

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Griffin 13, Zoriks 4, Miles 6, Roko Badzim 25, Mahir Ağva 4, Emre Tanışan 2, Bleijenbergh 14, Ömer Can İlyasoğlu 6, Cazalon, Omic 4, Egemen Güven 2

Galatasaray MCT Technic: Robinson, Can Korkmaz 9, Palmer 2, Gillespie 2, White 8, Ellis, Meeks 17, Rıdvan Öncel 13, Buğrahan Tuncer 15, Petrucelli 12, Muhsin Yaşar 12

1. Periyot: 18-20

Devre: 32-47

3. Periyot: 52-72

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında ertelenen maçta Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-82 yendi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuluyor

Ateşkeste korkulan oldu! Başkentte patlama sesleri duyuluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

