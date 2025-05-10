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Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Başladı

Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Başladı
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları'nın Kahramanmaraş ve Adıyaman etapları başladı. Farklı illerden takımların katıldığı turnuvada, müsabakalardan önce depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Sigorta iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları'nın Kahramanmaraş ve Adıyaman etapları başladı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) yerleşkesinde Türkiye Sigorta tarafından yaptırılan basketbol sahasındaki turnuvaya farklı illerden 22 takım katıldı.

Müsabakaların ilk gününde takımlar, yarı finale kalmak için mücadele edecek.

Adıyaman etabı

Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde Türkiye Sigorta tarafından yaptırılan basketbol sahasındaki turnuvaya farklı illerden 10 takım katıldı.

Karşılaşmalar öncesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Turnuvalarda etap şampiyonları, 18 Mayıs'ta İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki Türkiye Sigorta 3x3 final etabında karşılaşacak.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Spor
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