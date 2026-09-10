Türkiye Satranç Federasyonunun yeni başkanı Enes Efendioğlu oldu

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) başkanlığına Enes Efendioğlu seçildi.

Federasyonun 11. olağan mali genel kurulu ve olağanüstü seçimli genel kurulu, Ankara'daki bir otelde yapıldı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, mevcut yönetimde başkan vekili olarak görev yapan Bülent Mert Dikeç'in adaylıktan çekilmesiyle seçime tek aday olarak girdi.

33 yaşındaki Efendioğlu, kullanılan 145 oyun 131'ini alarak TSF'nin yeni başkanı oldu. 14 oy geçersiz sayıldı.

Efendioğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Alper Efe Ataman, Arda Can Çeken, Melodi Dinçel, Özgür Kumral, Serkan Akarsu, Ozan Özkaya, Cesur Küçük, Gürkan Aydeniz, Abdulkerim Oğuzhan Alkan ve Orkun Güzel yer aldı.

Divan başkanlığını, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Efendioğlu, yaptığı konuşmada, 1,8 milyon lisanslı satranç oyuncusu bulunduğunbu hatırlatarak "Aktif lisanslı sporcu sayımız 550 bin civarında. Fakat ne yazık ki bu 550 binin de çok büyük bir kısmı yıllık turnuvalara katılmıyor. Bu, bizim hep beraber el ele vererek değiştirmemiz gereken, üzerine koymamız gereken bir süreç. Bu aslında satrancın ülkemizde ciddi bir tabanının olduğunu, artık satrancın toplum kültürü haline gelmesi noktasında belirli aşamalarda çok başarılı olduğumuzu gösteriyor. Yani bu piramidin tabanı çok geniş ama yukarı doğru çıktığımızda şampiyon sporcular, daha seçkin sporcular yetiştirme noktasında belirli ilave adımlar atmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Olağanüstü seçimli genel kurul sürecinde satrancın paydaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Efendioğlu, "Ben ve yönetim kurulunda yer alacak ekibimiz, herhangi bir dönemin, herhangi bir kişinin karşıtı veya devamı olarak burada değiliz. Yepyeni bir ekibiz. Yeni bir anlayışla, solukla, heyecanla buradayız. Buradaki sürenin 2 yıl veya 4 yıl olmasının bir önemi yok. Önemli olan bir gün dahi olsa yapılacak hizmetin gayretle, heyecanla, şevkle yapılması. Güvenoyu sürecinde farklı bir adayımıza imza vermiş olan bütün kulüp yöneticilerimize buradan seslenmek istiyorum; benim nazarımda bütün kulüplerimiz birbiriyle denk ve eşit. Bugün itibarıyla hepimiz artık el ele verip aynı istikamete doğru, aynı ufka doğru beraber bakmak ve birbirimizle aynı tarafta olmak zorundayız." diye konuştu.

Yönetim kurulu listesini oluştururken delege pazarlığı yapmadığının yanı sıra ilk 100 gün ve 2 yıl için hazırladıkları eylem planlarının süre sonunda kapsamlı biçimde analiz edileceğini de vurgulayan Efendioğlu, vaatlerini şöyle sıraladı:

"Kurul yapılarıyla alakalı çeşitli güncellemeler yapma düşüncemiz var. Kurul sayımızın çok fazla olduğunu düşünüyoruz. Sezon takvimleri önemli bir konu. Bunun üzerinde hızlı bir şekilde çalışıyor olacağız. Yaş grupları turnuvamızı geliştirerek, daha da büyüterek, içine çeşitli yeni kategoriler ekleyerek burada yer alacak olan bütün sporcularımızın kendilerini gururlandıracak bir şekilde evlerine dönmelerini sağlayacak bir çerçevede hayata geçirmek istiyoruz. Elit sporcu programımızın olması gerektiğini düşünüyoruz. Belirli bir reyting seviyesinden yukarıdaki sporcuların, sadece satranca odaklanması gerektiğini; herhangi bir şekilde sponsorluklarla, idari konularla, farklı meselelerle uğraşmaması gerektiğini düşünüyoruz. Mutlaka birden fazla ana sponsorumuzun olması gerekiyor. Liglerimizin belki isim hakkını sahiplenen büyük sponsorlarımızın olması gerekiyor. Bununla beraber farklı konularda tematik ve belirli konuya özgü sponsorluklar sağlayan farklı kurum, kuruluşların, özel sektör paydaşlarımızın mutlaka bu süreçlerin içerisinde yer alması gerekiyor."

Fethi Apaydın: "Yeni yönetime koşulsuz, şartsız destek vermeliyiz"

Federasyonun önceki başkanı Fethi Apaydın ise büyükusta ünvanlı oyuncular ve ulusal, uluslararası, açık turnuvaların sayısındaki artış, Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliğinin kurucu başkanlığının üstlenilmesi, uluslararası işbirlikleri ve protokollerin yapılması gibi yönetimi süresince gerçekleşen icraatları anlattı.

Yeni dönemin başarılı geçeceğine inandığını söyleyen Apaydın, "Bize inanan, güvenen ve bu süreçte destek olan, iyi işler yaptığımızı düşünen kim varsa yeni başkan, yeni yönetimimize koşulsuz, şartsız, ikili ilişkilere takılmadan elimizden gelen tüm desteği vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Şahsen ben gönülden destek veriyorum ve sizlerden de bu desteği vereceğinize eminim. Kendilerine şimdiden başarılar diliyorum." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA