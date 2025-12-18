Türkiye Satranç Federasyonunda hedef 'dünyada söz sahibi olmak'

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, satrançta dünyada söz sahibi olmak istediklerini söyledi.

Apaydın, AA muhabirine, Türkiye'de satranç sporuna olan ilginin her geçen gün arttığını, bunun da kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Türkiye'nin geçen yıl 8, bu yıl ise 13 uluslararası turnuvaya ev sahipliği yaptığını dile getiren Apaydın, "2026'daki en önemli hedeflerimizden birisi dünya satrancında daha fazla söz sahibi olmak." dedi.

Sporculara yönelik ücretsiz çevrimiçi eğitim, antrenörlerle beraber düzenlenen kamplar, ulusal düzeydeki şampiyonaların ödüllerindeki artış ve çeşitli programlarla satrancın daha da yaygınlaştığını anlatan Apaydın, geçen yıl 1 milyon 326 bin 890 lisanslı sporcu sayısının 1 milyon 816 bin 360'a yükseldiğini vurgulayarak, "2025'de amacına ulaşan hedeflerimiz oldu. Sportif başarılarının yanında organizasyon başarılarımız ve uluslararası alandaki söz sahibi olma hedefimizle de emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah daha iyi yerlere de gelecektir." diye konuştu.

"Satrancın okullarda yaygınlaşmasını çok önemsiyoruz"

Satrancın okullarda yaygınlaşmasının önemine vurgu yapan Apaydın, sporcu kaynağı açısından okulların önemli olduğunu aktardı.

Çocukları satranç sporuna teşvik etmek için çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirten Apaydın, şunları kaydetti:

"Satrançta kalıcı başarı, her sporda olduğu gibi istikrarla sağlanabilir. İstikrar olmadan olmaz. Doğru hedef belirleme ve o hedefe yönelik uzun vadeli ve doğru bakış açısıyla hayat tarzını planlayabilme gerekiyor. En temelden başlayan bir konudur bu. Her zaman sorulan sorudur 'Çalışma mı, yetenek mi?' diye. Önce bunu iyi anlamak lazım. Çalışmanın önemi, yeteneğin önemi. Daha sonra doğru hedef belirlemek gerekiyor. Sporcu gerçekten keyif alıyor mu? Sporcu spor yapmak istiyor mu? Uzun vadeli hayat planı yapması gerekiyor mu? Bunların doğru belirlemesi ve daha sonra doğru çalışma, doğru ekip, doğru desteklerle de amacına ulaşan sporcular olacaktır. Her sporda olduğu gibi satrançta da doğru çalışma ve hayat tarzını ona göre planlama tabii ki çok önemli."

"Altyapı çalışmaları her zaman bizim için önemli"

Gençlerin satranca aktif olarak katıldıklarını anlatan Apaydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Altyapı çalışmaları her zaman bizim için önemli. Çünkü milli takımımıza baktığımızda artık A Milli Takımımızda çok genç yaştaki sporcularımızı görüyoruz. Dolayısıyla artık küçük yaştaki sporcular doğrudan A Milli Takımı'na geçtiği için biz de çalışmalarımızı gençlerimize yönelik yapıyoruz. Geçmişte yaptığımız kamplar, gelen hocalar, gençlerimize yönelik geliştirilen programlar, onlara yönelik alınan organizasyonlar ve destekler zaten bunu göstermiş oluyor. Yurt dışı organizasyonları ne kadar ülkemizde fazla yapılırsa bizim de imkanlarımız o kadar geniş olur ve biz de sporcularımıza o kadar fazla destek verebiliriz. Dolayısıyla sportif başarı, altyapı başarısı, programlar, yurt dışından alınan organizasyonlarla desteklendiği sürece çarpan etkisi de artar ve faydası da artmış olacaktır."