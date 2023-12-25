Türkiye Şampiyonasında İnönülü sporculardan 3 madalya

Eskişehir İnönü Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Türkiye Oryantiring Şampiyonası yarışlarında 3 madalya kazandı.

İnönü Belediyesi Spor Kulübü sporcuları ulusal ve yerel branşlarda büyük başarılar kazanmaya devam ediyor. Muğla'nın Ula ve Menteşe İlçelerinde 50 kulüp ve 1200 sporcunun katılımlarıyla düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2'inci Kademe "Şehitleri Anma" Yarışlarında İnönü Belediyesi Spor Kulübü Sporcularından Kübra Sultan Avcı kısa mesafe yarışlarında birinci olurken, Elif Gökçe Avcı kısa mesafe yarışlarında ikincilik, uzun mesafe yarışlarında da üçüncülük elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Başarılı sporcuları tebrik eden İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Muğla'da 1200 sporcunun katılımlarıyla düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Yarışlarında birinci olan Belediyemiz Spor Kulübü sporcularından Kübra Sultan Avcı'yı ve 2 günkü yarışlarda ikincilik ve üçüncülük elde eden Elif Gökçe Avcı kızlarımızı tebrik ediyor, sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Başarılı sporcular Kübra Sultan Avcı, Elif Gökçe Avcı ve kulüp sporcuları katkı ve desteklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR