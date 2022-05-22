Türkiye Şampiyonası ile Milli Takım seçmeleri Şehitkamil'de - Haberler

Şehitkamil Belediyesi, Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerine ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin en iyi sporcularının palet vurduğu organizasyonda kulvarlardaki mücadele büyük heyecana sahne oluyor.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) işbirliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Şehitkamil Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası, 7 il 21 farklı spor kulübünden 82 erkek, 59 kız, toplam 141 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Organizasyonun, Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen açılış seremonisinde; AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhttin Özbay, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve TSSF Yönetim Kurulu Üyeleri sporcuları yalnız bırakmadılar.

Organizasyonda Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Sporcusu Kaan Efe Kaya, 100 metre çift palet disiplininde 44.55'lik derecesiyle Gençler Yeni Türkiye Rekorunu kırarken, Bakırköy Ata Yüzme Kulübü Sporcusu Derin Toparlak, 400 metre su üstü disiplininde 03.01.16 derecesiyle büyükler yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

"Denizi olmayan ama dünya şampiyonu yüzücüler çıkaran bir şehirdir"

Göreve başladıkları günden bu yana yüzme branşını desteklediklerini belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Öncelikle bu organizasyonun Gaziantep'te yapılması noktasında emek veren Federasyon Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediyesi olarak sporun her kademesinde destek vermeye, göreve başladığımız ilk günden başladık. Görev süremiz boyunca da bu desteğimizi devam ettireceğimizi buradan açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Yerelde yürütülen çalışmalar kadar federasyon tarafından yürütülen çalışmalar da bir o kadar önemli. Gaziantep, denizi olmayan ama dünya şampiyonu yüzücüler çıkaran bir şehirdir. Kaan kardeşimizin yeni bir rekoruyla birlikte hepimiz çok mutlu olduk. Amacımız, havuzlarımızdan milli sporcular çıkarmak. Şehitkamil belediyesi olarak yaklaşık 10 yıl önce başladığımız bu yolculukta Allah'a şükür şu anda dünya şampiyonlarımız, Avrupa şampiyonlarımız, multinations şampiyonlarımız, Balkan şampiyonlarımız bizim yüzümüzü ağarttılar" dedi.

"Spor branşında Gaziantep'e çok şey kazandırdı"

Yüzme sporuna verdiği destek ve katkılarından dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise, "Son yıllarda sporda uluslararası müsabakalarda çok önemli başarılar elde ettik. Türkiye takımları, birçok farklı branşta çok önemli madalyalar kazandılar. Ben, emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Bu organizasyonun Gaziantep'te düzenlenmesinden dolayı federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. En önemlisi, Gaziantep'te yüzme havuzları açarak yüzme sporuna değer veren, altyapı sağlayan değerli Şehitkamil Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum ve kendisini buradan alkışlıyorum. Bu alanda, bu spor branşında Gaziantep'e çok şey kazandırdı. Yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Spora vermiş olduğu gönülden, destekten dolayı teşekkür ediyorum"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın da, yaptığı konuşmada, "Bugün, uluslararası ödül alan sporcular yetiştiren ve bu sporcularımızın üniversitelere yerleşmesini sağlayan Şehitkamil Belediyemize, bu spora vermiş olduğu gönülden, destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu yarışmanın organizasyonunda bize desteklerini esirgemeyen Şehitkamil Belediyemize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, teşrifleriyle bizleri onurlandıran Sayın Vekilimize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Desteklerini bizlerden esirgemeyen Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Spor