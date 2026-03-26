Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye ile Romanya arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İlk yarıda iki takım da önemli gol pozisyonları yakalamakta zorlandı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)

Türkiye : Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Romanya : Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin, Hagi, Dragomir, Man, Mihaila, Birligea

Sarı kart: Dk. 18 Dragomir ( Romanya )

23. dakikada mücadelenin ilk önemli gol pozisyonunu Romanya yakaladı. Bancu'nun soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Hagi, vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, İsmail Yüksek'e çarparak kornere çıktı.

32. dakikada A Milli Futbol Takımı gole yaklaştı. Sol kanatta Ratiu'dan topu kapan Kenan Yıldız, ceza sahasına girdikten sonra Arda Güler'i gördü. Arda'nın ceza yayı önünde bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İki takımın da fazla pozisyona giremediği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Kaynak: AA / Emre Doğan
