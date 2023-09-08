Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i ziyaret etti

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, Pursaklar Belediye Spor Kulübü Ragbi Takımı'nın kurulmasına öncülük eden, Türkiye şampiyonlukları elde etmesine imkan sağlayan, spora ve sporculara verdiği destek ile dikkatleri üzerine çeken Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i makamında ziyaret etti.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i makamında ziyaret etti.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, Pursaklar Belediye Spor Kulübü Ragbi Takımı'nın kurulmasına öncülük eden, Türkiye şampiyonlukları elde etmesine imkan sağlayan, spora ve sporculara verdiği destek ile dikkatleri üzerine çeken Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i makamında ziyaret etti.

"Pursaklar Belediyesi olarak ragbi sporuna büyük bir destek veriyoruz"'

Federasyon başkanını Pursaklar'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "'Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Pursaklar Belediyesi olarak ragbi sporuna büyük bir destek veriyoruz. Gençlerimizde verdiğimiz desteğin karşılığı olarak bizlere, Türkiye Şampiyonlukları hediye ediyor. İlçemizde sporun gelişmesi ve adından söz ettirecek sporcular yetiştirmek adına dün olduğu gibi, bugün de, yarında spora ve sporculara yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Samimi ortamda geçen görüşmede Başkan Ertuğrul Çetin ile Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ragbi sporunu gençler arasında yaygınlaştırmak adına atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. - ANKARA