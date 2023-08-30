Türkiye, Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi

Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Polonya'yı 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Avrupa Şampiyonası'nda yoluna namağlup devam eden Filenin Sultanları, yarı finalde 1 Eylül Cuma günü İtalya ile karşılaşacak.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya'yla Brüksel'deki Palais 12 Salonu'nda, bugün saat 18.00'de karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, Polonya'yı setlerde 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İlk seti Filenin Sultanları, 25-23 aldı. İkinci ve üçüncü seti de sırasıyla 25-22 ve 25-19 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya'yı 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Filenin Sultanları, yarı finalde İtalya'yla 1 Eylül Cuma günü Türkiye saatiyle 18.00'da karşılaşacak.