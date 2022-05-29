Türkiye, Para Judo Grand Prix Yarışları'nı 6 madalya ile tamamladı - Haberler

Kazakistan'da düzenlenen Para Judo Grand Prix Yarışları'nda milli sporcular 3 altın ve 3 gümüş madalya ile organizasyonu tamamladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan (GESF) yapılan açıklamaya göre başkent Nursultan'da düzenlenen organizasyonda milli sporculardan J1 kategorisinde yarışan Nazan Akın Güneş, Merve Uslu ile J2 kategorisinde Zeynep Çelik altın madalya kazandı.

J1 kategorisinde yarışan milli sporculardan Esmer Taşkın, Abdurrahim Özalp ile J2 kategorisinde mücadele eden İbrahim Bölükbaşı da gümüş madalya elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GESF Başkanı Ayhan Yıldırım, sporcularının büyük bir başarı elde ettiğini belirterek, "Organizasyonu 3 altın ve 3 gümüş ile tamamladık. Sporcularımız İstiklal Marşı'mızı okutarak bizlere büyük gurur yaşattı. Hepsini kutluyorum. İnşallah ülkemize bu alanda daha çok madalya kazandıracağız." diye konuştu.