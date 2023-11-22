Türkiye para basacak! İşte EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı
Son Güncelleme:
A Milli Takım'ın da katılacağı EURO 2024'te dağıtılacak para ödülleri belli oldu. Sadece turnuvaya katılmasından dolayı ay-yıldızlılar, 9.5 milyon euroyu kasasına koyacak. Gruptaki her galibiyet 1.5 milyon, her beraberlik ise 750 bin euro.
Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e grup lideri olarak katılacak A Milli Takım, ayak bastı parası olarak 9.5 milyon euroyu kasasına koyacak. Dev turnuvada dağıtılacak para miktarı da belli oldu.
HER GALİBİYET 1.5 MİLYON EURO
EURO 2024'te grup etabında alınacak her galibiyette takımlar 1.5 milyon euro kazanacak. Beraberlik durumunda ise ülkeler 750 bin euroyu kasasına koyacak.
Kaynak: Haberler.com / Spor