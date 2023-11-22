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Türkiye para basacak! İşte EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı

A Milli Takım'ın da katılacağı EURO 2024'te dağıtılacak para ödülleri belli oldu. Sadece turnuvaya katılmasından dolayı ay-yıldızlılar, 9.5 milyon euroyu kasasına koyacak. Gruptaki her galibiyet 1.5 milyon, her beraberlik ise 750 bin euro.