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Türkiye Oryantiring Şampiyonası Mersin'de Başladı

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Mersin'de Başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışması, Mersin'deki Akarca Mahallesi'nde 1229 sporcunun katılımıyla başladı. İlk günde orta mesafe yarışları yapıldı ve başarılı olan sporcular ödüllerini aldı. Yarışlar, doğanın tanıtımı ve korunmasına da katkı sağlıyor.

"Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışması" Mersin'de başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Oryantiring Federasyonu işbirliğinde düzenlenen organizasyon Mezitli ilçesindeki Akarca Mahallesi'nde 1229 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Sporcular şampiyonanın ilk gününde orta mesafe yarışlarında etapları bitirebilmek için mücadele etti.

Zorlu parkurlardan geçerek derece elde eden sporculara ödülleri verildi.

Şampiyonada yarın sürat yarışları gerçekleştirilecek.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, gazetecilere,oryantiring sporunun sporcuların çeviklik, inisiyatif kazanma, ani kararlar verebilme ve yön bulabilme gibi yeteneklerine katkı sunduğunu ifade etti.

Doğanın tanıtılması ve korunmasına da katkı sunduklarını ifade eden Güler, "Dijital bağımlılıktan kurtulmak için çok güzel bir ortam sunuyoruz. Kimsenin elinde cep telefonu yok. Hiç kimse cep telefonuyla uğraşmıyor. Yarışmalar bitene kadar kullanım yasağı var. Burada centilmen bir yarışmanın içerisinde, aynı zamanda okullarda eğitim öğretimle ilgili anlatılmaya gayret gösterilen doğanın tanıtılması ve korunmasını uygulamalı olarak yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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