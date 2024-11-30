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Türkiye Oryantiring Şampiyonası Mersin'de Başladı

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Mersin'de Başladı
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Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışı'nda 1,229 sporcu mücadele etti. Federasyon Başkanı Atilla Güler, yarışmanın dijital bağımlılıktan kurtulmak için güzel bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışı Mersin'de başladı. Mezitli ilçesine bağlı Akarca Mahallesi'nde düzenlenen yarışmada, 491'i kadın bin 229 sporcu mücadele etti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışması, Huköy tesislerinde oluşturulan parkurda gerçekleştirildi. 32 şehirden 90 kulübün katıldığı yarışmada, 491'i kadın, 738'i erkek olmak üzere bin 229 sporcu birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştı. Sporcular, ormanlık alanda oluşturulan parkurda zor şartlar altında kıyasıya mücadele etti. Şampiyonada yarın şehir merkezinde sürat yarışı yapılacak.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi. Federasyonun 16 Ekim'de yapılan seçiminde başkanlığa seçildiğini hatırlatan Güler, "Çok güzel bir ortamda, çok güzel bir havada düzenlenen bu ilk etap orman yarışında sporcularımız buradaki orman yarışını müteakip yarın da şehir merkezinde sürat yarışı yapacaklar. Geniş bir portföyde; yani 8-10 yaşından 65 ve üstü yaşa kadar yaklaşık bin 229 sporcunun iç içe yaşayıp koştuğu çok güzel bir ortam. Mutluluk duyuyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

"Dijital bağımlılıktan kurtulmak için çok güzel bir ortam sunuyoruz"

Oryantiring sporu ile sporculara çeviklik, inisiyatif kazanma, ani kararlar verebilme, yön bulabilme yeteneklerini geliştirmenin yanında insanları doğayla buluşturduklarını ifade eden Güler, "Özellikle de kötü alışkanlıkların yanında dijital bağımlılıktan kurtulmak için çok güzel bir ortam sunuyoruz. Bakın kimsenin elinde cep telefonu yok. Hiç kimse cep telefonuyla uğraşmıyor. Sporculara, yarışmaları bitene kadar da kullanım yasağı var. Dolayısıyla burada centilmen bir yarışmanın içerisinde aynı zamanda okullarda eğitim öğretimle ilgili anlatılmaya gayret gösterilen doğanın tanıtılması ve korunmasını burada uygulamalı olarak yapıyoruz" diye konuştu.

"Hepsinin parkur süreleri ve parkur uzunlukları birbirinden farklı"

Yarışmaya katılan sporcuların grupları hakkında bilgi veren Güler, "Bütün bu yarışmacılar çeşitli parkurlarda hep beraber koşacaklar. Tabii bunların yarışma süreleri ve parkurları birbirinden farklı. Yani 16 yaşında kız erkek dahi olmak üzere hepsinin parkur süreleri ve parkur uzunlukları birbirinden farklı. Ama hiç kimse de birbirini görmeden ormanın içerisine koşacaklar, yarışmalarını tamamlayacaklar" dedi.

"Kitlesel bir spor haline getireceğiz"

Temel düşüncelerinin, 'Türkiye'de oryantiring sporunu tanıt, sevdir, uygulat' olduğunu vurgulayan Güler, şöyle devam etti: "Bizim bütün gayretimiz; 81 ilde bu sporu, bu branşı mutlaka tanıtacağız sevdireceğiz. Tabii önce yerel yönetimlerden, baştan itibaren halka doğru inerek, ailelerimizi çocuklarıyla beraber bu konunun içerisine çekmek bizim için en büyük başarı olacak. Önce yerel olarak yapılacak olan yarışlarda toplu olarak katılımları sağlayacağız. Daha sonra da bunların hepsinin sporcu olarak koşumunu sağlayacağız. Aile desteği olmadığı takdirde çocukların bu konulara başarılı olarak devam etmesi mümkün olmuyor. Dolayısıyla biz öncelikle ailelere bu konunun içerisine çekerek, aile topluluklarıyla beraber yapacağımız etkinliklerde bu yerel çalışmalarda bu başarıyı sağlayacağız ve mutlaka kitlesel bir spor haline getireceğiz."

Yarışmacılardan 12 yaşındaki Bilge Durak da oryantiring sporu hakkında bilgi vererek, "Oryantiring sporu ormanlık alanda veya şehir merkezinde oluyor. Start bölgesinde bir harita alıyoruz, daha sonra ormanda koşarak hedefleri bulmaya çalışıyoruz. Sprint yarışları kısa mesafe oluyor, genelde 1 kilometreye yakın oluyor. Orman yarışlarıda genelde 2,5 kilometre oluyor" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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