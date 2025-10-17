Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe ve Bayrak Yarışları, Edirne'de başladı

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehit Dilay ve Cem Kerman 1. Kademe ve Bayrak Yarışları, Edirne'de başladı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun startı, 1044 sporcunun katılımıyla Selimiye Meydanı'nda verildi.

Sporcular, tarihi alandaki parkurda kıyasıya yarıştı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, AA muhabirine, şampiyonadaki ilk yarışların Edirne'de yapıldığını söyledi.

Organizasyona 26 ildeki 79 kulüpten sporcuların katıldığını belirten Güler, "Şampiyona, bugün kent merkezinde bayrak yarışıyla başladı. Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy'de yarın orman yarışı düzenlenecek. Son olarak ise merkezde sürat koşusu gerçekleşecek. Pazar günü de madalya töreniyle organizasyonumuz sona erecek." diye konuştu.