Haberler

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe ve Bayrak Yarışları, Edirne'de başladı

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe ve Bayrak Yarışları, Edirne'de başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehit Dilay ve Cem Kerman 1. Kademe ve Bayrak Yarışları, Edirne'de başladı.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehit Dilay ve Cem Kerman 1. Kademe ve Bayrak Yarışları, Edirne'de başladı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun startı, 1044 sporcunun katılımıyla Selimiye Meydanı'nda verildi.

Sporcular, tarihi alandaki parkurda kıyasıya yarıştı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, AA muhabirine, şampiyonadaki ilk yarışların Edirne'de yapıldığını söyledi.

Organizasyona 26 ildeki 79 kulüpten sporcuların katıldığını belirten Güler, "Şampiyona, bugün kent merkezinde bayrak yarışıyla başladı. Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy'de yarın orman yarışı düzenlenecek. Son olarak ise merkezde sürat koşusu gerçekleşecek. Pazar günü de madalya töreniyle organizasyonumuz sona erecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Spor
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü

Beslediği hayvan, yaşlı adamın sonu oldu
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç anlaşmalı olarak boşandı

İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi!
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Erdoğan'a sunuldu

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyor! Rapor Erdoğan'a sunuldu
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Kurtulmuş kürsüden Kürtçe çağrı yaptı, aynı mesaj TBMM hesabından da paylaşıldı

Kimse beklemiyordu! Açılışı Kürtçe sözlerle yaptı
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.