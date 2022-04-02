Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması Marmaris'te devam ediyor - Haberler

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Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması Marmaris'te devam ediyor

AA - Sabri Kesen - Spor
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Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması Marmaris'te devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması'nın ikinci gününde yaklaşık bin sporcu mücadele etti.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması'nın ikinci gününde yaklaşık bin sporcu mücadele etti.

Muğla Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Marmaris'in Tepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen yarışların ikinci gününde sürat yarışı koşuldu.

İki gün süren yarışların ardından dereceye giren sporculara Atatürk Meydanı'nda madalyaları törenle verildi.

Yarışma, yarın Ula ilçesinin "sakin kent" unvanlı Akyaka Mahallesi'nde Knockout Test Yarışı ile sona erecek.

Yarışların ikinci gününde dereceye giren sporcular şöyle:

16 yaş A erkekler: 1. Emre Kırgıl, 2. Kuzey Özkurt, 3. Ömer Faruk Demirtaş

16 yaş A kadınlar: 1. Aleyna Minden, 2. Şimal Kökçü, 3. Başak Yılmaz

16 yaş B erkekler: 1. Egemen Yiğit Bülbül, 2. Enes Çakar, 3. Mahmut Kaya

16 yaş B kadınlar: 1. Rabia Aslan, 2. Melek Tekin, 3. Aren Ardıç

18 yaş A erkekler: 1. Hüseyin Şahan, 2. Hüseyin Yüce, 3. Umut Devrim İlkerengil

18 yaş A kadınlar: 1. Ayşa Asya Tuzcuoğulları, 2. Betül Önal, 3. Beyza Nur Kaplan

18 yaş B erkekler: 1. Burak Yaman, 2. Ali Ekrem Bilen, 3. Hüseyin Gökay

18 yaş B kadınlar: 1. Ebrar Fırtına, 2. Sema Baykal, 3. Nurnabu Can

20 yaş A erkekler: 1. Emirhan Camuka, 2. Uğur Üstündağ, 3. Ümit Üstündağ

20 yaş A kadınlar: 1. Duygu Yigen, 2. Gülce Çelik, 3. Semanur Özdemir

20 yaş B erkekler: 1. Furkan Özmar, 2. Ahmet Eren Çolak, 3. Kadir Küçük

20 yaş B kadınlar: 1. Reyhan Pehlivan, 2. Zeliha Nur Araz, 3. Merve Erdinçli

21 yaş E erkekler: 1. Ahmet Kaçmaz, 2. Ali Aydın, 3. Cansel Saraç

21 yaş E kadınlar: 1. Hilal Oruç, 2. Ayşe Bozkurt, 3. Yaren Yılmaz

21 yaş A erkekler: 1. Mustafa Ali Türkmenoğlu, 2. Cengizhan Sabuncu, 3. Yusuf Demirci

21 yaş A kadınlar: 1. Beyza Dilber, 2. Gülşah Miyasoğlu Tülek, 3. Yeşim Aydına

35 yaş erkekler: 1. Abdullah Erdoğan, 2. Ozan Çelik, 3. Pawel Jan Biederman

35 yaş kadınlar: 1. Lilianna Monika Biederman, 2. Sevgi Uygun

40 yaş erkekler: 1. İlker Açık, 2. Kenan Aksın, 3. Refik Zekai Diri

40 yaş kadınlar: 1. Gülcan Çelik, 2. Seda Arslan, 3. Sinem Deniz

45 yaş erkekler: 1. Salih Ergül, 2. Mükremin Güven Solmaz, 3. Sinan Şen

45 yaş kadınlar: 1. Sevda Yalçın, 2. Emine Çakaner, 3. Ayşegül Övünç

50 yaş erkekler: 1. Aret Arapoğlu, 2. Hamdi Murat Dündar, 3. Cengiz Altun

50 yaş kadınlar: 1. Emine Öztürk, 2. Neval İlkerengil, 3. Sevda Varlı

55 yaş erkekler: 1. Soner Yazıcı, 2. Yakup Turan, 3. Göksel Bilenler

55 yaş kadınlar: 1. Yester Ani Arapoğlu

60 yaş erkekler: 1. Koray Dever, 2. Ömer Bilgen Özdemiroğlu, 3. Ali Günal Erdem

60 yaş kadınlar: 1. Sıdıka Özdemiroğlu, 2. Nuriye Uzuncan, 3. Nigar Boz

Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması Marmaris'te devam ediyor

Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması Marmaris'te devam ediyor

Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması Marmaris'te devam ediyor

Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması Marmaris'te devam ediyor

AA / Sabri Kesen - Spor

Türkiye Oryantiring Federasyonu, Muğla Valiliği, Marmaris, Muğla, Spor, Haberler

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