Türkiye Open Sprint Cup Yarışları Erciyes'te yapılacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Open Sprint Cup Yarışmaları, 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Erciyes Kayak Merkezi'nde 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Open Sprint Cup Yarışmaları'nın katılımcı listelerini açıkladı. 5 ayrı kategoride düzenlenecek olan yarışmalarda U-14 kategorisinde 12, U16 kategorisinde 21, U-18 kategorisinde 20, U-20 kategorisinde 11 ve Büyükler kategorisinde 16 olmak üzere toplam 80 sporcu yarışacak.

Her kategori için ilk 6 sırayı alan sporculara nakdi ödül verilecek. Yarışmaların teknik toplantısı 28 Şubat Cumartesi günü yapılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı