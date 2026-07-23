Haberler

Offroad heyecanı Vezirköprü'de başlıyor

Offroad heyecanı Vezirköprü'de başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yarın başlayacak.

PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yarın başlayacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2026 Ulusal Yarış Takvimi'nde yer alan organizasyon, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü Kaymakamlığı ve Vezirköprü Belediyesinin ev sahipliğinde Samsun Otomobil Sporları Kulübü (SAMOSK) tarafından düzenlenecek.

Organizasyonun Vezirköprü ayağında 17 ilden 15 spor kulübünü temsil eden 21 araç ve 42 sporcu parkura çıkacak. Sporcular, üç gün boyunca mukavemet ve seyirci etaplarında mücadele ederek sezon puanları için yarışacak.

Yarışlar öncesinde Samsun Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da basın toplantısı düzenlendi.

Samsun Vali Yardımcısı Enver Hakan Zengince, Samsun'un denizi, kumsalları, kayak merkezi, kaplıcaları, deltaları, kuş cenneti, arkeolojik alanları, yaylaları ve gastronomisiyle Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Milli Mücadele'nin başladığı şehir olan Samsun'da PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Zengince, organizasyonun kentin turizm ve kültürel tanıtımına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Zengince, organizasyonun düzenlenmesinde emeği bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek yarışmacılara başarı diledi.

Toplantıya Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, SAMOSK Başkanı Veli Küçüker, TOSFED Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz ile sporculardan Yasemin Biber Toker ve Gülten Toprak katıldı.

Kaynak: AA
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var

Son operasyonda 20 tutuklama! İçlerinde CHP'li belediye başkanı da var
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı

Fenomen Fatma Soydaş hakkında karar verildi
CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti

CHP'nin kalesinde deprem! Topluca istifa ettiler
Gümüşhane'de kaybolan ineği ayı parçaladı

Kaybolan inek bu halde bulundu
Kimse bu kadarını beklemiyordu! Oulai ilk maçında yaptıklarıyla görenleri şoke etti

Oulai ilk maçında yaptıklarıyla görenleri şoke etti
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin aylarca satın alamadığı yıldızı transfer etti

Fenerbahçe'nin aylarca satın alamadığı yıldızı transfer etti
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor

İsrail'den skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor
Bahçeli'nin CHP'yi karıştıran 'hazine yardımı' önerisine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Bahçeli'nin CHP'yi karıştıran önerisine yanıt verdi
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü

Yazışmalar ortaya çıktı! Eski vali istedi, polis paketleyip götürdü
Beykoz'da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu

Yasağı dinlemedi, bedelini canıyla ödedi