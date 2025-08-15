Türkiye'nin UEFA Delegesi Çavuşoğlu, İsveç'te Görev Alacak
UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu Üst Klasman Temsilcisi Hayri Çavuşoğlu'nu, 21 Ağustos'ta İsveç'te oynanacak BK Hacken ve CFR 1907 Cluj maçında UEFA delegesi olarak görevlendirdi.
UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi Hayri Çavuşoğlu'nu İsveç temsilcisi BK Hacken ve Romanya ekibi CFR 1907 Cluj arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi play-off turu maçında görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, 21 Ağustos Perşembe günü İsveç'te oynanacak müsabakada UEFA delegesi olarak görev yapacak.
Hisingen Arena Stadı'nda oynanacak BK Hacken-CFR 1907 Cluj mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor