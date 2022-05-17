Türkiye'nin spor ve blockchain içerikli ilk akademik eğitim programı başlıyor - Haberler

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Türkiye'nin spor ve blockchain içerikli ilk akademik eğitim programı başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Türkiye'nin spor ve blockchain içerikli ilk akademik eğitim programı başlıyor

Socios.com ile Kadir Has Üniversitesi ile iş birliği ile hayata geçirilen ve Türkiye'deki spor endüstrisi ve blockhain tabanlı ilk akademik eğitim programı olan 'Dijital Dönüşüm ve Spor Endüstrisinin Geleceği Programı' yarın başlıyor.

Socios.com ile Kadir Has Üniversitesi ile iş birliği ile hayata geçirilen ve Türkiye'deki spor endüstrisi ve blockhain tabanlı ilk akademik eğitim programı olan 'Dijital Dönüşüm ve Spor Endüstrisinin Geleceği Programı' yarın başlıyor.

Dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu Socios.com ile Kadir Has Üniversitesi ile iş birliği ile hayata geçirilen ve Türkiye'deki spor endüstrisi ve blockhain tabanlı ilk akademik eğitim programı olan 'Dijital Dönüşüm ve Spor Endüstrisinin Geleceği Programı' yarın başlıyor.

Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi tarafından kabul edilen yüzlerce başvuru arasından seçilen şanslı öğrencilere, ücretsiz olarak olarak spor endüstrisinin geleceği, değişen ve dijitalleşen dünyanın yeni pazarlama ve iletişim trendleri, blockchain dünyasındaki iş modelleri, NFTler, Metaverse dünyası ve Fan Tokenlar gibi farklı birçok konuda dersler verilecek.

Spor ve blockchain alanında çalışmalar yapan Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinin ve konusunda uzman yöneticilerin öncülüğünde gerçekleşecek sertifikalı eğitim programı, sporun dijital dünya ile olan etkileşimine yeni bir pencere açarak ışık tutmayı hedeflemekte. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı / Spor

Kadir Has Üniversitesi, geri dönüşüm, Metaverse, Türkiye, Spor, Haberler

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