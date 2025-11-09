Türkiye'nin konuştuğu pozisyon! Osimhen'in golü iptal edildi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı Kocaelispor, 1-0'lık skorla kazandı.
GALATASARAY OSIMHEN İLE GOLÜ BULDU
Galatasaray'ın Kocaelispor ile deplasmanda oynadığı maçta sarı-kırmızılıların golü 87. dakikada iptal edildi. Maçın 83. dakikasında kafayla indirilen topta Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, attığı golle Galatasaray durumu 1-1 yaptı.
VAR UYARISI SONRASI GOL İPTAL EDİLDİ
VAR'dan gelen uyarıyla saha kenarındaki monitörde pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay, Gabriel Sara'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Bu karar sonrası Sarı-kırmızılı teknik heyet ve futbolcular, karşılaşmanın hakemine yoğun itirazlarda bulundu.
