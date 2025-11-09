Haberler

Türkiye'nin konuştuğu pozisyon! Osimhen'in golü iptal edildi

Türkiye'nin konuştuğu pozisyon! Osimhen'in golü iptal edildi
Güncelleme:
Galatasaray'ın Kocaelispor deplasmanında Victor Osimhen ile attığı gol VAR'da incelendi ve iptal edildi. Karşılaşmanın hakemi, kale önünde bulan Gabriel Sara'nın ofsaytta olduğuna hükmetti. Galatasaray teknik heyeti ve oyuncular, bu karar sonrası hakeme itirazlarda bulundu.

  • Galatasaray'ın Victor Osimhen tarafından atılan golü, hakem Çağdaş Altay tarafından VAR uyarısı sonrası Gabriel Sara'nın ofsayt olması nedeniyle iptal edildi.
  • Kocaelispor, Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı Kocaelispor, 1-0'lık skorla kazandı.

GALATASARAY OSIMHEN İLE GOLÜ BULDU

Galatasaray'ın Kocaelispor ile deplasmanda oynadığı maçta sarı-kırmızılıların golü 87. dakikada iptal edildi. Maçın 83. dakikasında kafayla indirilen topta Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, attığı golle Galatasaray durumu 1-1 yaptı.

VAR UYARISI SONRASI GOL İPTAL EDİLDİ

VAR'dan gelen uyarıyla saha kenarındaki monitörde pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay, Gabriel Sara'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Bu karar sonrası Sarı-kırmızılı teknik heyet ve futbolcular, karşılaşmanın hakemine yoğun itirazlarda bulundu.

İşte o pozisyon;

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

çok konuşulacak birşey yok sara ofsayt herkeze uygulanan kurak gs ye uygulanmasınmı ne istiyornuz yetmedimi haksız kazandığınız puanlar yetmedimi bir sürü takımın hakkını yediniz

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme69
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Kararın neyine çıldırıyorsunuz ki kaleci öndeyse son adam kaleci konumunda olur ofsayt net boş yapmayın

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme55
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Ofsayt için Var'a hakem neden çağrılır.. Neden mi bak buna ofsayt verilmez istersen bak dedi

yanıt3
yanıt2
Haber YorumlarıEclipse Moon34:

İptal doğru sara pozisyonun içinde topa müdahale şart değil var çok gecikti çağırmakta

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Hakemlerin golü iptal etmek için gösterdikleri yüksek mücadeleyi tebrik ederim gidip huzurla uyuyun

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİlkerA:

herkese uygulanan kurallardan bahsedenler gsnin 3. 17.00 maçı rakiplerin kac kere gündüz maçı oynadı? ostarwolde avrupa 4 maçta 3 sarı kart. ligde 10 maçta 3 sarı kart. avrupada 19 sarı kartla en çok kart gören takım fenerbahce. sonra haktan, puandan, yapıdan bahsedersiniz!

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
