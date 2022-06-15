Türkiye'nin ilk kadın dağcısı Sinop'un zirvesine tırmandı - Haberler

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Türkiye'nin ilk kadın dağcısı Sinop'un zirvesine tırmandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Türkiye'nin ilk kadın dağcısı Sinop'un zirvesine tırmandı

Türkiye'nin 81 ilinin en yüksek zirvelerine tırmanıp "Anadolu Parsı" unvanı almak için yola çıkan kadın dağcı Melek Kıyı Aydın, 62. tırmanışını Sinop'ta yaptı.

Türkiye'nin 81 ilinin en yüksek zirvelerine tırmanıp "Anadolu Parsı" unvanı almak için yola çıkan kadın dağcı Melek Kıyı Aydın, 62. tırmanışını Sinop'ta yaptı. Ayancık ilçesindeki bin 730 rakımlı Zindan Dağı'na tırmanan Melek Kıyı Aydın, manzaranın kendisini etkilediğini söyledi.

"Anadolu Parsı" unvanı almak için yola çıkan kadın dağcı Melek Kıyı Aydın, Türkiye'nin 81 ilinin en yüksek zirvelerine tırmanış yapıyor. 62. tırmanışını Sinop'un Ayancık ilçesindeki Zindan Dağı'na yapan Aydın, zorlu bir engeli daha aşmış oldu.

Sinop'ta kendisine rehberlik yapan Gerze ultra doğa yürüyüşçülerinden Mustafa Kıray ve beraberindekiler ile birlikte sabah saatlerinde yürüyüşe geçen Aydın, "Sinoplu 7 dağcı arkadaşım ile birlikte buraya tırmanarak 62. il zirvemi gerçekleştirmiş oldum. Birlikte Zindan Dağı'na tırmandığım tüm arkadaşlarıma sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Zindan Dağı yeşil bir coğrafya içinde görüntüsüyle adeta farklılığını, gizemini uzaktan kendisine bakanlara gösteriyor. Bu yeşil coğrafyayı görünce çok etkilendim" dedi.

Daha önce Türkiye'deki 61 ilin en yüksek zirvelerine tırmandığını ifade eden Aydın, "Sinop tırmanışı ile bu sayıyı 62'ye çıkardım. Bu projenin bitimine 19 il zirvesi kaldı. Bu 19 ilde ki hedefimi de en kısa zamanda bitireceğim" diye konuştu.

"81 ilde 81 zirve tırmanışları konusunda Türkiye'de tek kadın dağcıyım" diyen Melek Kıyı Aydın, "Bu proje için hiç kimseden sponsorluk yardımı almadım. Benim bütün sponsorum eşimdir" şeklinde konuştu. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Spor

Toros Dağları Türkiye Aydın Sinop Spor Haberler

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