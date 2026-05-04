Haberler

Türkiye'nin ilk engelli kadın ralli pilotundan Bodrum Rallisi'nde çifte derece

Türkiye'nin ilk engelli kadın ralli pilotundan Bodrum Rallisi'nde çifte derece
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRKİYE'nin engelli ilk kadın pilotu Kübra Denizci Keskin, Bodrum Rallisi'nde hem kendi kategorisinde hem de kadın pilotlar klasmanında ikinci oldu.

TÜRKİYE'nin engelli ilk kadın pilotu Kübra Denizci Keskin, Bodrum Rallisi'nde hem kendi kategorisinde hem de kadın pilotlar klasmanında ikinci oldu.

Muğla'da düzenlenen Ege Rallisi ile startı verilen otomobil sporlarında 2026 sezonu, 30 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde yine Muğla'da düzenlenen Bodrum Rallisi ile devam etti. 2004 yılında geçirdiği kaza sonrası omurilik yaralanması yaşamasına rağmen eğitimine ara vermeyerek iki yüksek lisans tamamlayan ve 2022 yılında ralli lisansını alarak profesyonel kariyerine başlayan Kübra Denizci Keskin de ilk yarıştan dereceyle ayrıldı. Yeni sezonda hem Türkiye hem de Avrupa pistlerinde şampiyonluk mücadelesi verecek Kübra Denizci Keskin, zorlu parkurlarda sergilediği istikrarlı ve kontrollü performansla dikkat çekerek hem kendi kategorisinde hem de kadın pilotlar klasmanında ikinci olarak çifte kupa kazandı. Aynı zamanda Bursa'da Osmangazi Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ndeki görevine de devam eden Keskin, temmuz ve ağustos aylarında İtalya ile Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Avrupa Ralli Şampiyonası etaplarında da Türkiye'yi temsil edecek.

Otomobil sporlarında 2026 sezonundaki şampiyona heyecanı ise ağustosta devam edecek. 22-23 Ağustos tarihlerinde Kapadokya Rallisi için Nevşehir'de direksiyon sallanacak. Sezonun son virajına girilirken 19-20 Eylül'de Eskişehir Rallisi, 17-18 Ekim'de Kocaeli Rallisi gerçekleştirilecek ve şampiyona 14-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Rallisi ile final yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran: ABD savaş gemisi vuruldu

İran dediğini yaptı! ABD savaş gemisi vuruldu
Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek

Enflasyondaki yükseliş sonrası Bakan Şimşek'ten ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak

Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı: Namusumu temizledim

Gelinini öldüren kayınvalide pencereye çıkıp böyle haykırmış
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak

Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu
Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı

Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı