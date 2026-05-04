Türkiye'nin ilk engelli kadın ralli pilotundan Bodrum Rallisi'nde çifte derece

TÜRKİYE'nin engelli ilk kadın pilotu Kübra Denizci Keskin, Bodrum Rallisi'nde hem kendi kategorisinde hem de kadın pilotlar klasmanında ikinci oldu.

Muğla'da düzenlenen Ege Rallisi ile startı verilen otomobil sporlarında 2026 sezonu, 30 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde yine Muğla'da düzenlenen Bodrum Rallisi ile devam etti. 2004 yılında geçirdiği kaza sonrası omurilik yaralanması yaşamasına rağmen eğitimine ara vermeyerek iki yüksek lisans tamamlayan ve 2022 yılında ralli lisansını alarak profesyonel kariyerine başlayan Kübra Denizci Keskin de ilk yarıştan dereceyle ayrıldı. Yeni sezonda hem Türkiye hem de Avrupa pistlerinde şampiyonluk mücadelesi verecek Kübra Denizci Keskin, zorlu parkurlarda sergilediği istikrarlı ve kontrollü performansla dikkat çekerek hem kendi kategorisinde hem de kadın pilotlar klasmanında ikinci olarak çifte kupa kazandı. Aynı zamanda Bursa'da Osmangazi Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ndeki görevine de devam eden Keskin, temmuz ve ağustos aylarında İtalya ile Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Avrupa Ralli Şampiyonası etaplarında da Türkiye'yi temsil edecek.

Otomobil sporlarında 2026 sezonundaki şampiyona heyecanı ise ağustosta devam edecek. 22-23 Ağustos tarihlerinde Kapadokya Rallisi için Nevşehir'de direksiyon sallanacak. Sezonun son virajına girilirken 19-20 Eylül'de Eskişehir Rallisi, 17-18 Ekim'de Kocaeli Rallisi gerçekleştirilecek ve şampiyona 14-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Rallisi ile final yapacak.

