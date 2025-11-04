Türkiye'nin Boks Şampiyonları Riyad 2025 İçin Hazır

Türkiye boks şampiyonları Rabia Topuz ve Evin Erginoğuz, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Milli boksörler, Suudi Arabistan'da 7-21 Kasım tarihlerinde düzenlenecek oyunların hazırlıklarını "altın madalya" hedefiyle Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde tamamladı.

Milli sporcu Rabia Topuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yaşında olduğunu ve 9 yıldır boks yaptığını söyledi.

Olimpiyat ikincisi Hatice Akbaş ile aynı lisede eğitim gördüklerini anlatan Rabia, "Hatice Akbaş ile aynı okuldaydık, arkadaşımdı. Onun başarılarını görünce ben de özendim. Fiziğim de spora yatkındı. Ailem çok istiyordu. Bu şekilde boksa başladım." dedi.

"Hem fizik hem psikolojik olarak kendimizi çok iyi hissediyoruz"

Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları ile ilgili konuşan Rabia, şunları söyledi:

"Kariyerimde 3 Türkiye şampiyonluğu var. 51 kiloda dövüşüyorum. İslam Dayanışma Oyunlarına ilk defa katılıyorum. Hedefimiz yüksek. Çok iyi gidiyoruz. Hem fizik hem psikolojik olarak kendimizi çok iyi hissediyoruz. İnşallah altın madalya ile döneceğiz. Antrenörümüz de bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Orada bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. İnşallah gider güzel bir şekilde döneriz."

"İslami Dayanışma Oyunları'na çok sıkı bir şekilde hazırlandık"

Evin Erginoğuz ise 23 yaşında olduğunu ve 8 yıldır boks yaptığını söyledi.

Boksa arkadaşlarının tavsiyesiyle başladığını ifade eden Evin, kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu kaydederek, "İslami Dayanışma Oyunları'na çok sıkı bir şekilde hazırlandık. Orada altın madalyayı almak, bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Evin, asıl hedefinin olimpiyatlar olduğunu sözlerine ekledi.