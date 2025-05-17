Türkiye'nin Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Kadrosu Belirlendi

Türkiye'nin Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Kadrosu Belirlendi
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Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenecek Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na Türkiye'nin erkek ve kadın milli takımı katılacak. Sporcular arasında Ferhat Arıcan ve Bengisu Yıldız gibi isimler bulunuyor.

Almanya'da düzenlenecek Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 26-31 Mayıs tarihlerinde Leipzig kentinde yapılacak

Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde Ferhat Arıcan, Adem Asil, Emre Dodanlı, Mehmet Ayberk Koşak, Volkan Arda Hamarat, Emirhan Kartın, kadınlarda ise Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür, Ceren Biner, Nazlı Savranbaşı ve Bilge Tarhan temsil edecek.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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