Türkiye Muaythi Branşında Bronz Madalya Kazandı
Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, muaythi branşında 1 bronz madalya kazandı. Sercan Koç, erkekler 60-65 kiloda yarı finalde elenerek bronz madalya sahibi oldu. Ayrıca Türkiye'den Gülistan Turan, Kübra Kocakuş, Bediha Taçyıldız Şahin ve Mehmet Ali Meriç finale yükseldi.
Riyad'da The Promenade Art Tower'da gerçekleştirilen muaythi müsabakalarında erkekler 60-65 kiloda mücadele eden Sercan Koç, yarı final maçında Faslı rakibi Hamza Rachid'e yenildi ve bronz madalya sahibi oldu.
Muaythi branşında Türkiye adına Gülistan Turan, Kübra Kocakuş, Bediha Taçyıldız Şahin ve Mehmet Ali Meriç bugünkü yarı final maçlarını kazanarak finale yükselme başarısı gösterdi. Final müsabakaları yarın yapılacak.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor