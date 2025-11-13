Türkiye Muaythi Branşında Bronz Madalya Kazandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, muaythi branşında 1 bronz madalya elde etti.

Riyad'da The Promenade Art Tower'da gerçekleştirilen muaythi müsabakalarında erkekler 60-65 kiloda mücadele eden Sercan Koç, yarı final maçında Faslı rakibi Hamza Rachid'e yenildi ve bronz madalya sahibi oldu.

Muaythi branşında Türkiye adına Gülistan Turan, Kübra Kocakuş, Bediha Taçyıldız Şahin ve Mehmet Ali Meriç bugünkü yarı final maçlarını kazanarak finale yükselme başarısı gösterdi. Final müsabakaları yarın yapılacak.