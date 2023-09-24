Türkiye Muaythai Federasyonu Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayağı Manisa'da Gerçekleştirildi

Türkiye Muaythai Federasyonu Spor Toto Muaythai Süper Ligi'nin ilk ayağı, Manisa Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası desteğiyle tarihi Kurşunluhan'da düzenlendi. Manisalı sporcu Cemile Aykoç, rakibini yenerek bir sonraki ayağa katılma hakkını kazandı.

Türkiye Muaythai Federasyonu Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayağı, Manisa Şehzadeler Belediyesi ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası desteği ile tarihi Kurşunluhan'da gerçekleştirildi.

Kurşunluhan'da gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ile Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız ile yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Manisa'da gerçekleştirilen Türkiye Muaythai Federasyonu Spor Toto Muaythai Süper Ligi ilk ayağında 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen çeşitli müsabakalarda derece alan ve ilk 4 içerisine giren 16 sporcu eşlemesiyle toplam 8 müsabaka gerçekleştirildi.

Manisalı Cemile Aykoç rakibini yendi

Gecede mücadele eden 16 sporcudan biri olan Manisalı Şehzadeler Belediye spor sporcusu Cemile Aykoç, Sakarya'dan gelen Özgenur Aycıl'ı 3-0 yenerek bir sonraki ayağa katılma hakkını kazanarak Manisalıları sevince boğdu.

Toplam 8 ayak olacak

Milli Takım seçmelerinin ilk ayağının Manisa'dan başladığını ifade eden Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, "Buradaki sporcular 2023 Türkiye Şampiyonasında ilk 4'e giren ve madalyalı sporcular burada eşleşerek maç yapacaklar. Burada 1. Ayak müsabakaları ardından toplam 8 ayak olarak gerçekleşecek. Tamamlanması ardından şampiyonlar, Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazanacaklar. İlk ayağı Manisa'da yapmamızın sebebi tarihi bir alan, burada müsabaka yapmaktan zevk alıyoruz. Şehzadeler Belediye Başkanımız sayın Ömer Faruk Çelik, aynı zamanda Federasyon Yönetim Kurulu üyemiz olması sebebiyle de Manisalı tüm sporculara ciddi destek veriyor. Bu yüzden ilk ayağı buradan başlattık. Diğer iller de bu organizasyonu örnek alarak organizasyona talip oluyorlar. Hedefimiz her yıl bu organizasyonu geleneksel olarak Manisa'da yapmak" dedi.

Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapıyor olmaktan mutlu olduklarını vurgulayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "İlçemizde 300'e yakın çocuğumuz Muaytai sporu yapıyor. Binlerce gencimizin muaytai ile tanışmasına vesile olduk. Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Muaythai sporunun sert bir spor dalı olduğunu ifade eden AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç ise müsabakaları soluksuz izlediklerini belirterek, "Biz bu sporları yaşatmak, tanıtak ve en iyi sporcuları yetiştirmekle mükellefiz. O yüzden emeği geçen tüm eğitimcilere ve yetkililerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Gecede rakiplerini yenen 8 sporcuya kupa ve ödülleri geceye katılan protokol üyeleri tarafından verildi. - MANİSA