Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ikinci etap yarışları Balıkesir'de yapıldı

Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda gerçekleştirilen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ikinci etap yarışlarına 73 çocuk sporcu ile toplamda 137 sporcu katıldı. Yarışları izlemeye gelen motokros tutkunları, özel olarak oluşturulan doğal tribünlerden yarışın heyecanına ortak oldu. Yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ikinci etap yarışları, Balıkesir'de gerçekleştirildi.

Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda MX1, MX2, MX2 junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, senior ve veteran sınıflarında, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Sakarya ve Bursa başta olmak üzere 73 çocuk sporcu ile toplamda 137 sporcu mücadele etti.

Yarışları izlemeye gelen motokros tutkunları, özel olarak oluşturulan doğal tribünlerden yarışın heyecanına ortak oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışlarında dereceye giren sporcular şöyle:

MX1: 1. Aleksandr Kurashev, 2. Mustafa Çetin, 3. Batuhan Demiryol

MX2 + MX2Jr R2: 1. Ata Yağız Kuzu, 2. Ömer Uçum, 3. Burak Arlı

MX2 + MX2Jr R2: 1. Selen Tınaz, 2. Aslı Kutluca, 3. Beyza Tohum

MX: 1. Şakir Şenkalaycı, 2. Eray Esentürk, 3. Salih Çarpışantürk

MX R2: Şakir Şenkalaycı, 2. Eray Esentürk, 3. Arif Şişman

85CC: 1. Efe Okur, 2. Nasip Emir Abay, 3. Teoman Masar

65CC: 1. Aslan Osmanpaşaoğlu, 2. Yağız Kaya, 3. Berat Destan Şenkalaycı

50CC: 1. Rüzgar Bulutlu, 2. Ahmet Hasan Yıldız, 3. Mimoza Mete

Senior+Veteran : 1. Kadir Masar, 2. Jivko Bonev, 3. Volkan Özgür

Veteran + Senior R1: 1. Kadir Masar, 2. Volkan Özgür, 3. Jivko Bonev

Program, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.