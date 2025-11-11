Haberler

Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku

Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım Salı günü A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek İspanya'da Lamine Yamal şoku yaşandı. 18 yaşındaki yıldız, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

  • İspanya milli futbol takımı oyuncusu Lamine Yamal, 18 Kasım'da Türkiye'ye karşı oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçında sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
  • Lamine Yamal, kasık rahatsızlığının tedavisi için invaziv radyofrekans işlemine tabi tutuldu ve 7-10 gün istirahat tavsiyesi aldı.
  • İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım'da Türkiye ile maç yapacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım Salı günü A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek İspanya'da 18 yaşındaki golcü futbolcu Lamine Yamal'ın sakatlık gerekçesiyle aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

YAMAL, TÜRKİYE'YE KARŞI FORMA GİYEMEYECEK

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonundan (RFEF) yapılan açıklamada, "Lamine Yamal, Gürcistan ve Türkiye'ye karşı oynayacağı maçlarda kadrodan çıkarıldı." denildi. Açıklamada, "RFEF Sağlık Hizmetleri, milli takımla resmi antrenman kampının başladığı 10 Kasım Pazartesi günü saat 13.47'de, oyuncu Lamine Yamal'ın aynı sabah kasık rahatsızlığının tedavisi için invaziv radyofrekans işlemine tabi tutulduğunu öğrendikten sonra şaşkınlık ve rahatsızlığını dile getirmektedir. Bu işlem, milli takım sağlık ekiplerine önceden haber verilmeden, sadece dün gece saat 22.40'ta gelen ve 7-10 gün istirahat tavsiyesi veren doktor raporuyla ayrıntıları öğrenilerek gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

İSPANYA KARŞILAŞMASI 18 KASIM'DA

Elemelerdeki E Grubu maçında, 15 Kasım'da Gürcistan deplasmanına gidecek olan İspanya, 18 Kasım'da ise Türkiye'yi konuk edecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
