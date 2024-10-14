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Türkiye Maçı İzlanda ile Planlandığı Gibi Oynanacak

Türkiye Maçı İzlanda ile Planlandığı Gibi Oynanacak
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki İzlanda maçını bugün TSİ 21.45'te Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynayacak. Maç öncesi zeminin durumunu inceleyen UEFA görevlileri, karşılaşmanın oynanmasına karar verdi.

Türkiye maçı bugün planlandığı yer ve saatte oynanacak

Olgucan KALKAN / Reykjavik - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 4'üncü maçında bugün TSİ 21.45'te deplasmanda İzlanda'nın konuğu olacak. Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde ertelenme ya da yer değişikliği ihtimali son kontrollerin ardından ortadan kalktı. Zeminin donması nedeniyle erteleme gündeme gelirken TSİ 16.45'te sahaya çıkan UEFA görevlileri ve hakemler incelemenin ardından maçın oynanmasına karar verdi. Önce zemini örten branda kaldırıldı ardından UEFA heyeti ve hakemler zemini inceledi.

Zemine tuzlu ilaçlama yapılırken, bir müddet sonra da sulama yapıldı. Karşılaşmanın aynı stad ve saatte oynanmasında bir sakınca görülmedi. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak yönetecek. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski üstlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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