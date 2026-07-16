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Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

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FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Türkiye, Litvanya'yı 67-61 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milli takım, çeyrek finalde Slovenya ile karşılaşacak.

Basketbolda FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Türkiye, Litvanya'yı 67-61 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen organizasyonda Litvanya ile Türkiye, Stozice Arena'da karşı karşıya geldi.

İlk çeyreği 25-16 önde kapatan ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 37-34 üstün gitti.

Üçüncü periyodu da 55-40 önde bitiren Türkiye, karşılaşmayı 67-61 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Milli takım, çeyrek finalde bugün Slovenya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Can Öcal
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