Türkiye Kupası zaferi sonrası çıldırdılar! Tivorlu İsmail'in şarkısı eşliğinde görülmemiş dans figürleri

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Muşspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 3-2 mağlup etti. Şehir bu galibiyetle büyük sevinç yaşarken, Şırnak'ta "Tivorlu İsmail" olarak bilinen İsmail Aşkan'ın müziği eşliğinde taraftarların kutlama yaptığı görüntüler sosyal medyaya damga vurdu.