Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti
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Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Cornelius'un ayağından galibiyet golünü bulan Trabzonspor, 10 Mayıs'ta Kayseri'de oynanacak maça avantajlı bir skorla çıkacak.
Trabzonspor ile Kayserispor, Türkiye Kupası yarı final maçında Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavililer 1-0 kazandı.
CORNELIUS GALİBİYETİ GETİRDİ
Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cornelius topu yere indirip, fileleri havalandırdı. Yarı final turunun ilk maçını tek farkla kazanan bordo-mavililer, 2. maç öncesi avantajı kaptı. Türkiye Kupası yarı final turunda 2. maç 10 Mayıs Salı günü Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanacak.
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