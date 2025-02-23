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Türkiye Kupası U-13 Bisiklet Yarışlarında Aydın Üçüncü Oldu

Türkiye Kupası U-13 Bisiklet Yarışlarında Aydın Üçüncü Oldu
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Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Kupası 2. Etap bisiklet yol yarışlarında Aydın İki Teker Bisiklet Spor Kulübü, U-13 kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Yarışlarda kazalar yaşandı ve antrenör Abdullah Yıldırım, bazı sporcuların yaralanmasına neden olan kazalarla ilgili eleştirilerde bulundu.

Türkiye Kupası 2. Etap bisiklet yol yarışları U-13 kategorisi yarışmaları Antalya'da yapıldı. Aydın takımı yarışmada Türkiye üçüncüsü oldu.

Yarışlara Aydın'ı temsil eden Aydın İki Teker Bisiklet Spor Kulübü katıldı. Kulübün antrenörü Abdullah Yıldırım liderliğinde sporcular yarışmalarda yerini aldı.

Birinciliğe giden İki Teker Spor Kulübü sporcusu Enes Dönmez iddiaya göre yarışlarda başak bir sporcu tarafından bariyerlere doğru sürüklenerek sıkıştırıldı. Buradan kurtulan Enes Dönmez 4. oldu. Sıkıştırmayı yapan sporcu bariyerlere kafasını çarparak düştü. Bisiklet kazasında ise Aydınlı sporcu Yağız Efe Uyanık ve İbrahim Enes Şahin yaralandı. Parmağı kırılan Şahin, hastaneye kaldırılarak müdahale edildi. Aydın İki Teker Bisiklet Spor Kulübü takım olarak Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Kasıtlı olarak sporcuların yaralanmasına neden olduğunu iddia eden Antrenör Abdullah Yıldırım, bu ve buna benzer sporcuların yarışmalardan men edilmesi gerektiğini söyledi. Kendi imkanlarıyla zor şartlar altında yarışmaya katıldıklarını belirten Yıldırım, Türkiye üçüncülüğü elde eden bu çocuklara Aydınlıların sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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