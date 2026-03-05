Haberler

Türkiye Kupası'nda tüm çeyrek finalistler belli oldu

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarının sona ermesiyle birlikte çeyrek finale kalan 8 takım belli oldu. İşte detaylar...

  • Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finaline Beşiktaş, Galatasaray, Samsunspor, Konyaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Alanyaspor takımları yükseldi.
  • Çeyrek final maçları 21-22-23 Nisan tarihlerinde, yarı final maçları 12-13-14 Mayıs tarihlerinde, final maçı ise 26 Mayıs tarihinde oynanacak.
  • Çeyrek finalde seri başı takımlar Beşiktaş, Galatasaray, Samsunspor ve Konyaspor olarak belirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda B Grubu maçlarının da tamamlanmasıyla çeyrek finale kalan 8 takım da belli oldu.

ÇEYREK FİNALE KALAN 8 TAKIM BELLİ OLDU

B Grubu'nu 4'te 4 yaparak tamamlayan Samsunspor ve Konyaspor, gruptan çıkmayı başardı. Daha iyi averaja sahip olan Samsunspor grubu lider tamamladı ve çeyrek finale seri başı olarak yükseldi. Konyaspor ise grup aşamasını en iyi ikinci takım olarak bitirerek son 8 takım arasına seri başı olarak girdi.

A Grubu'nu lider tamamlayan Galatasaray ve C Grubu'nu ilk sırada bitiren Beşiktaş da çeyrek finalin diğer seri başı takımları oldu. Gruplarını ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ve Trabzonspor ile birlikte Alanyaspor da en iyi üçüncüler arasında yer alarak çeyrek finale yükseldi. Gençlerbirliği ise bugün Aliağa FK'yi 3-1 mağlup ederek en iyi üçüncülerden biri olarak adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Seri başı takımlar:

  • Beşiktaş
  • Galatasaray
  • Samsunspor
  • Konyaspor

Seri başı olmayan takımlar:

  • Fenerbahçe
  • Trabzonspor
  • Gençlerbirliği
  • Alanyaspor

ÇEYREK VE YARI FİNALLER TEK MAÇ ÜZERİNDEN

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları; 3 grup birincisi ve en iyi grup ikincisinin seri başı olmasıyla oynanacak. Toplam 8 takım, tek maç eleme usulüyle karşı karşıya gelecek. Seri başı takımlar mücadeleyi kendi sahasında oynayacak. Çeyrek final eşleşmeleri kura çekimiyle belirlenecek ve aynı grupta daha önce karşılaşan takımlar bu turda eşleşemeyecek. Çeyrek final karşılaşmaları 21-22-23 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final müsabakaları da tek maç eleme usulüyle 12-13-14 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final müsabakası ise TFF'nin belirleyeceği tarafsız sahada 26 Mayıs günü oynanacak.

