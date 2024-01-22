Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte Süper Lig devlerinin son 16 turundaki rakipleri

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiren son 16 turu kura çekimi zorlu eşleşmelere sahne oldu.

TEK MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK

Türkiye Kupası'nda son 16 turundaki karşılaşmalar 6, 7 ve 8 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Trendyol Süper Lig'den VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor ve Gençlerbirliği ile TFF 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor son 16 turu kura çekiminde yer aldı.

Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşmeler şöyle: