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Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte Süper Lig devlerinin son 16 turundaki rakipleri

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Türkiye Kupası son 16 turu kuraları çekildi. Süper Lig devlerinin son 16 turundaki eşleşmeleri şöyle: Gençlerbirliği-Trabzonspor, Beşiktaş-Antalyaspor, Galatasaray-Bandırmaspor ve Gaziantep FK- Fenerbahçe

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiren son 16 turu kura çekimi zorlu eşleşmelere sahne oldu.

TEK MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK

Türkiye Kupası'nda son 16 turundaki karşılaşmalar 6, 7 ve 8 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Trendyol Süper Lig'den VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor ve Gençlerbirliği ile TFF 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor son 16 turu kura çekiminde yer aldı.

Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşmeler şöyle:

  • Sivasspor-Konyaspor
  • RAMS Başakşehir-Hatayspor
  • Gençlerbirliği-Trabzonspor
  • Antalyaspor-Beşiktaş
  • Fatih Karagümrük-Samsunspor
  • MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor
  • Galatasaray-Bandırmaspor
  • Gaziantep FK- Fenerbahçe
Kaynak: Haberler.com / Spor

Gençlerbirliği Türkiye Kupası Galatasaray Trabzonspor Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Cumali Avcı:

Fenerbahçe hem Türkiye kupasını hemde superligde şampiyon olacak boşuna heveslenmeyin

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Vatan Sever:

Bir GS'li olarak baya sevinirim...hep sampiyon olmaktan biktik...ligin ne tadi ne tuzu kaldi

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mardinli yiğit:

Galatasaray bu kupayı 150. kez alacak merak etmeyin.

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Selim Güler:

Bir Besiktasli olarak tahmin ediyorumki Trabzonspor alacak.Trabzon kupada Galatasaray ile oynarsa ligdki gibi asla oynamaz.

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pusatalfa:

Gs ile Fb eşleşseydi keşke Cesurlar ve korkakların maçı olurdu sanırım.

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