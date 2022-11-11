Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte Süper Lig devlerinin rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri gerçekleştirildi. Tüm Süper Lig devlerinin olduğu kurada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un eşleşmeleri belli oldu.

FENERBAHÇE'YE SÜPER LİG'DEN RAKİP

Kupanın 5. eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak. Bu turda, 4. eleme turunu geçecek 27 takım ile Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir yer aldı. Kurada dört büyüklerin eşleşmeleri şöyle; Fenerbahçe-İstanbulspor, Beşiktaş-Şanlıurfaspor, Galatasaray-Ankara Keçiörengücü, Trabzonspor-Samsunspor

İşte Türkiye Kupası'nda eşleşmelerin tamamı: