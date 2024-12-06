Üye Girişi
Haberler
Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi

Esad'ın son kalesi de muhaliflerin eline geçti

 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam

"Esad görüşme teklifimizi kabul etmedi" diyen Erdoğan muhaliflerin hedefini açıkladı

 Salih Müslim'den HTŞ'ye diyalog çağrısı

Salih Müslim'den Suriye'yi adım adım ele geçiren örgüte çağrı
Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası

Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası

Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı

Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. 2024-2025 sezonunda 5 eleme turundan oluşan kupada, 5. eleme turu maçları 17-18-19 Aralık'ta oynanacak. Grup aşamasına kalan takımların ardından çeyrek finale çıkacak ekipler belirlenecek. Grup maçları 7 Ocak'ta başlayacak ve 27 Şubat'ta son bulacak. Finallerin programı ise Nisan ve Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Müsabakaları Kura Çekimi, 6 Aralık 2024 Cuma günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası 2024-2025 sezonunda 5 eleme turundan oluşuyor. 5. eleme turu maçları 17-18-19 Aralık'ta oynanacak ve ardından grup aşamasına kalan takımlar belirlenecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ise çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. 4 grupta, 24 takım finallere kalabilmek için mücadele edecek.

Grup maçları 7 Ocak'ta başlayacak ve 27 Şubat tarihinde son bulacak. Finallerin programı ise şu şekilde;

Çeyrek final: 1 - 2 - 3 Nisan 2025

Yarı final: 22 - 23 veya 24 Nisan 2025

Final: 14 Mayıs 2025

İşte Türkiye Kupası'ndaki 5. tur eşleşmeleri;

  • Erzurumspor FK - Sakaryaspor
  • Gaziantep FK - 52 Orduspor FK
  • İskenderunspor - Atakaş Hatayspor
  • Muşspor - Onvo Antalyaspor
  • Bucaspor 1928 - Göztepe
  • Çorluspor 1947 - Kocaelispor
  • Çaykur Rizespor - Artı Değer Vanspor
  • Kırklarelispor - Adana Demirspor
  • GMG Kastamonuspor - Sipay Bodrum FK
  • Menemen FK - MKE Ankaragücü
  • Esenler Erokspor - Uğur Okulları İstanbulspor
  • Boluspor - 1461 Trabzon FK
  • Alanyaspor - Amed FK
  • Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor
  • Central Hospital Ümraniyespor - Fatih Karagümrük
  • Gençlerbirliği - Kasımpaşa
  • Anagol 24Erzincanspor - Ahlatçı Çorum FK
  • Tümosan Konyaspor - Karacabey Belediyespor
  • Ankara Keçiörengücü - Net Global Sivasspor
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
img

Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü
img

Muhaliflerin korkusu Esad'a bunu da yaptırdı
img

Okullarda yeni dönem! Kılık kıyafet serbestliği kaldırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Cuma hangi diziler var? 6 Aralık Cuma TV'de bu akşamki diziler Humus düştü mü? SON DAKİKA! 7 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Boğa, Başak, Balık burcu yorumu! 7 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Aralık günün maçları nereden izlenir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 6 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 7-8 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Aralık ATV Müge Anlı canlı yayın bilgileri... Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 6 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Ahmet Köse istifa mı etti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.