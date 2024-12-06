Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. 2024-2025 sezonunda 5 eleme turundan oluşan kupada, 5. eleme turu maçları 17-18-19 Aralık'ta oynanacak. Grup aşamasına kalan takımların ardından çeyrek finale çıkacak ekipler belirlenecek. Grup maçları 7 Ocak'ta başlayacak ve 27 Şubat'ta son bulacak. Finallerin programı ise Nisan ve Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Müsabakaları Kura Çekimi, 6 Aralık 2024 Cuma günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Ziraat Türkiye Kupası 2024-2025 sezonunda 5 eleme turundan oluşuyor. 5. eleme turu maçları 17-18-19 Aralık'ta oynanacak ve ardından grup aşamasına kalan takımlar belirlenecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ise çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. 4 grupta, 24 takım finallere kalabilmek için mücadele edecek.
Grup maçları 7 Ocak'ta başlayacak ve 27 Şubat tarihinde son bulacak. Finallerin programı ise şu şekilde;
Çeyrek final: 1 - 2 - 3 Nisan 2025
Yarı final: 22 - 23 veya 24 Nisan 2025
Final: 14 Mayıs 2025
İşte Türkiye Kupası'ndaki 5. tur eşleşmeleri;
- Erzurumspor FK - Sakaryaspor
- Gaziantep FK - 52 Orduspor FK
- İskenderunspor - Atakaş Hatayspor
- Muşspor - Onvo Antalyaspor
- Bucaspor 1928 - Göztepe
- Çorluspor 1947 - Kocaelispor
- Çaykur Rizespor - Artı Değer Vanspor
- Kırklarelispor - Adana Demirspor
- GMG Kastamonuspor - Sipay Bodrum FK
- Menemen FK - MKE Ankaragücü
- Esenler Erokspor - Uğur Okulları İstanbulspor
- Boluspor - 1461 Trabzon FK
- Alanyaspor - Amed FK
- Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor
- Central Hospital Ümraniyespor - Fatih Karagümrük
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa
- Anagol 24Erzincanspor - Ahlatçı Çorum FK
- Tümosan Konyaspor - Karacabey Belediyespor
- Ankara Keçiörengücü - Net Global Sivasspor