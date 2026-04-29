Türkiye Kupası finali Antalya'da oynanacak

TÜRKİYE Futbol Federasyonu; Türkiye Kupası Finali'nin, 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak değiştirilmiştir. Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
