Türkiye Kupası Bisiklet Yarışları Karaman'da Başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları, Karaman'da start aldı. 27 ilden 435 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışlarda, farklı yaş kategorilerinde kıyasıya mücadele yaşandı.

Hotamış-Kılbasan yolu üzerinden start alan bisikletçiler, 2 bin 271 rakımlı Karadağ çevresinde oluşturulan güzergahta pedal çevirdi.

Yarışların ilk gününde, 13-15 ve 17 yaş altı erkek ve kadın, 19 yaş altı kadın, elit kadınlar ve master erkekler kategorilerinde sporcular yarıştı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz tarafından verildi.

Kentte 3 gün sürecek yarışlarda, 27 ilden 435 sporcu mücadele ediyor.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Spor
