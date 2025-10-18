Türkiye Kupası 7. Etap Yarışları Alanya'da Devam Ediyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları devam ediyor.

Yarışların ikinci gününde 19 yaş altı ve büyükler kategorilerinde sporcular, Alanya ilçesine bağlı Yeşilöz Mahallesi ile Gazipaşa ilçesine bağlı Güney Mahallesi arasındaki parkurda pedal çevirdi.

Büyük erkeklerde Burak Abay birinci, Muhammed Erkan ikinci, Ferhat Emişçi de üçüncü oldu.

Büyük kadınlarda ise Reyhan Yakışır birinciliği, Sevim Gerçek ikinciliği, Fatmanur Doğan da üçüncülüğü elde etti.

19 yaş altı erkeklerde de Göktürk Yüzerler birincilik, Haktan Ramazan Sayan ikincilik, Berkay Şahin de üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Takımlar kategorisinde ise birinciliği Spor Toto Spor Kulübü, ikinciliği Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, üçüncülüğü de Konya Gelişim Spor Kulübü elde etti.

Organizasyon, yarın sona erecek.