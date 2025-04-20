Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları Edremit'te Yapıldı

Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaklaşık 450 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Bu yıl ilk kez işitme engelli ve görme engelli sporcuların da katıldığı yarışlarda bisikletçiler, farklı parkurlarda zamana karşı yarıştı. Sporcular, hem bireysel hem de takım olarak dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Üç gün süren organizasyonda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz ve protokol üyeleri tarafından verildi.

105 kilometrelik parkurda birinciliği elde eden Konya Büyükşehir Belediyesporlu Enes Çetin, zorlu yarışı ilk sırada tamamladığı için mutluluk duyduğunu belirterek, "Son 4 tur atağa geçtim. Benim için sınırlarımın en üst seviyesine çıktığım yarıştı. 6 yıldır bu sporu yapıyorum." diye konuştu.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ise etkinliğe yaklaşık 450 sporcunun katıldığını söyledi.

Güzel bir organizasyonu geride bıraktıklarını belirten Özalp, bu tür organizasyonların özellikle spor turizmine, bu bölgenin tanınırlığına büyük katkı sağladığını anlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz da etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.