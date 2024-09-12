Büyükler kategorisinde düzenlenen Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası, Konya'da başladı.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde 15 Eylül PAzar gününe kadar devam edecek şampiyonaya büyükler kategorisinde 220 erkek, 168 kadın, 388 sporcunun yanı sıra 61 kulüp katılıyor.

Son derece çekişmeli geçen ilk gün müsabakaları sonrasında kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ve yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.

Ünlü salonda gazetecilere yaptığı açıklamada şampiyonanın Türkiye'de büyükler kulüpler kategorisinde yapılan en önemli organizasyonlardan olduğunu söyledi.