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Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası'nda Madalyalar Dağıtıldı

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası'nda Madalyalar Dağıtıldı
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Karaman'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası'nda 101 takımdan 506 satranç oyuncusu mücadele etti. Dereceye giren takımlara kupa, madalya ve para ödülü verildi.

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Karaman'daki Lütfi Elvan Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda 101 takımdan, 506 satranç oyuncusu mücadele etti.

Dereceye giren takımlara, kupa ve madalyanın yanı sıra para ödülü verildi.

Şampiyonada ilk 3'e giren takımlar şunlar:

18 yaş genel

1. Güzelbahçe Satranç Spor Kulübü

2. Fatma Yılmaz Spor Kulübü

3. Pamukkale Üniversiteli Satranç ve Akıl Oyunları Spor Kulübü

18 yaş kadınlar

1. Resul Caner Satranç Akademi ve Spor Kulübü

2. Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

3. İstiklal Satranç Spor Kulübü

12 yaş genel

1. Fatma Yılmaz Spor Kulübü

2. Güzelbahçe Altyapı Satranç Spor Kulübü

3. Lion Satranç Spor Kulübü

12 yaş kadınlar

1. Satranç İstanbul Spor Kulübü

2. Elbe Satranç Online Eğitim Spor Kulübü

3. Güzelbahçe Altyapı Satranç Spor Kulübü

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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